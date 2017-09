*CABSEC LEONCIO EVASCO JR. TO SPEAK ON PRESIDENT DUTERTE’S THRUST ON FEDERALISM IN TODAY’S ANNUAL ASSEMBLY OF BARANGAY SECRETARIES IN BOHOL

*FREAK STABBING INCIDENTS SHOCK AT LEAST TWO AREAS DURING THE WEEK

*GIBASURA ANG KASO NGA SERIOUS ILLEGAL DETENTION UG KIDNAPPING BATOK SA DUHA KA GIKATAHAPAN SA PAGPATAY KANG BIEN UNIDO MAYOR GISELA BONIEL

*GISIBOG NA SAB NGADTO SA UNANG SEMANA SA OKTUBRE ANG TUMONG NGA MAPASIGA ANG TRANSMISSION TIE LINE PARA SA POWER BARGE

*GIPASIDUNGGAN SA NAPOLCOM ANG MGA PULIS NGA NAKIGSANGKA SA ABU SAYYAF GROUP

