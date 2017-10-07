TODAYS TOP NEWS SATURDAY OCTOBER 7, 2017
Oct 7th, 2017 by headlines
*CABINET SECRETARY LEONCIO EVASCO JR. CALLS ON COOPERATIVES TO STAY INDEPENDENT FROM THE INFLUENCE OF POLITICIANS
*POLICE ALREADY FILED A COMPLAINT AGAINST A MEMBER OF THE CITY’S ACTIVE LOCAL EMERGENCY RESPONSE TEAM (ALERT) AND TWO STILL UNIDENTIFIED MEN FOR THE ALLEGED RAPE AN 18-YEAR-OLD STUDENT INSIDE THE COGON PUBLIC MARKET
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*PASIDUNGGAN SA UMAABOT NGA MGA ADLAW ANG BOL-ANONG TAXI DRIVER DIDTO SA LAS VEGAS TUNGOD SA PAGLUWAS SA MGA BIKTIMA SA PAGPAMUSIL ATUL SA USA KA CONCERT KARONG BAG-O DIDTO SA MANDALAY BAY RESORT AND CASINO
*PANINGUHAON SA COOPERATIVE DEVELOPMENT AUTHORITY (CDA) NGA MAPUGNGAN ANG PAGTANGTANG SA TAX EXEMPTIONS SA MGA KOOPERATIBA
*PATAY ANG USA MAGTUTUDLO SA ELEMENTARYA DIDTO SA GUINDULMAN, DIIN GITUHOANG ANG MAMUMUNO HANAS SA PAGGAMIT OG ARMAS
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