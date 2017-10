*P2.9-BILLION PROPOSED BUDGET OF THE PROVINCIAL GOVERNEMNT FOR 2018 NOW SUBMITTED TO SANGGUNIANG PANLALAWIGAN FOR DELIBERATION

*REMAINS OF BISHOP “Didi” PUEBLOS WILL ARRIVE AT THE TAGBILARAN CITY AIRPORT AT 10 THIS MORNING

………..

*NAGPASIDAAN ANG KAPULISAN SA TAGBILARAN NGA MAGBANTAY ANG KATAWHAN BATOK SA MGA KAWATAN NGA GIKAN SA CEBU UG ANIA KARON SA BOHOL NGA MAOY GITUMBOK NGA NANGAWAT SA MGA MALLS KARONG BAG-O

*GIPANGGUBA KAGAHAPON ANG MGA BALAY NGA NAGPABILIN SA LUNA SA PANGLAO NGA GITUKORAN KARON SA NEW BOHOL AIRPORT

*TUMONG SA PHILIPPINE COCONUT AUTHORITY (PCA) NGA MAKATANUM UG 3 KA MILYON NGA PUNUAN SA DWARF COCONUT TREE TIBOOK LALAWIGAN SA BOHOL ISIP HULIP SA MGA NANGADAUT NGA MGA PUNOAN SA LUBI SUKAD PA SA PAGTAY-OG SA LINOG NIADTONG TUIG 2013 HANGTUD SA MGA PANAHON NGA MISUNOD ANG UBAN PANG MGA KALAMIDAD

