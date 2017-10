*PASSENGERS OF LITE FERRY 26 FROM CEBU TO TUBIGON RESCUED AFTER VESSEL’S RAMP OPENED AND LET WATER IN DUE TO HUGE WAVES

*NGCP ATTRIBUTES THE UNSCHEDULED POWER INTERRUPTION AT NOONTIME YESTERDAY TO THE TRIPPING OF THE 69KV TAGBILARAN-GARCIA LINE, WHILE ANOTHER POWER SHUTDOWN IS SCHEDULED TODAY FOR THE MAINTENANCE ROUTINE

……………

*GIPAHIGAYON KARON DINHI SA BOHOL ANG TIGUM SA MGA BATID SA GEOSCIENCES GIKAN SA EAST UG SOUTHEAST ASIA

*GIKASUBO SA MGA OPISYAL SA BOHOL ANG PAGPANAW NI CARDINAL VIDAL UG KANHI GUINDULMAN MAYOR AMORA

*GITAKDA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SUNOD SEMANA ANG LAIN NA SAB NGA HUGNA SA PAGSUSI SA UBANG HINUNGDAN SA TAAS NGA PRESYO SA ISDA SA BOHOL

