TODAYS TOP NEWS SATURDAY OCTOBER 21, 2017
Oct 21st, 2017 by headlines
*PASSENGERS OF LITE FERRY 26 FROM CEBU TO TUBIGON RESCUED AFTER VESSEL’S RAMP OPENED AND LET WATER IN DUE TO HUGE WAVES
*NGCP ATTRIBUTES THE UNSCHEDULED POWER INTERRUPTION AT NOONTIME YESTERDAY TO THE TRIPPING OF THE 69KV TAGBILARAN-GARCIA LINE, WHILE ANOTHER POWER SHUTDOWN IS SCHEDULED TODAY FOR THE MAINTENANCE ROUTINE
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*GIPAHIGAYON KARON DINHI SA BOHOL ANG TIGUM SA MGA BATID SA GEOSCIENCES GIKAN SA EAST UG SOUTHEAST ASIA
*GIKASUBO SA MGA OPISYAL SA BOHOL ANG PAGPANAW NI CARDINAL VIDAL UG KANHI GUINDULMAN MAYOR AMORA
*GITAKDA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SUNOD SEMANA ANG LAIN NA SAB NGA HUGNA SA PAGSUSI SA UBANG HINUNGDAN SA TAAS NGA PRESYO SA ISDA SA BOHOL
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