*ANOTHER ONE-HOUR POWER SERVICE INTERRUPTION SCHEDULED THIS AFTERNOON IN THE SERVICE AREAS OF BOHECO 1 AND BOHECO II AS THE NGCP UNDERTAKES MAINTENANCE ACTIVITIES AND COMPLETES THE CONNECTING ITS 69KV UBAY-TAPAL TRANSMISSION LINE FROM ITS SUBSTATION IN IMELDA, UBAY TO THE POWER BARGE MOORED TO THE TAPAL WHARF

*FOR THE SECOND TIME, RTC BRANCH 48 IN TAGBILARAN POSTPONES THE ARRAIGNMENT OF DISMISSED POLICE OFFICER MARIA CRISTINA NOBLEZA AND RENIERLO DONGON WHO HAD BEEN TAGGED AS ALLEGED ATTEMPT TO RESCUE THE ABU SAYYAF STRAGGLERS IN BOHOL IN APRIL

…………..

*NAGPADAYON ANG GIHIMONG INSPEKSYON SA MGA TINUGYANAN SA NATIONAL MEAT INSPECTION SERVICE (NMIS) SA REGION 7 NGADTO SA IHAWAN DINHI SA BOHOL, ISIP KABAHAIN SA MEAT SAFETY CONSCIOUSNESS WEEK SA OKTUBRE 16 HANTUD OKTUBRE 20

*IMBESTIGAHON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG DAKONG MINAHAN NGA MISANGPOT SA PAGKAUPAW SA BUKID SA GARCIA HERNANDEZ

*SUBLING HANDUMON SA KATAWHAN SA BOHOL UGMA ANG KUSOG NGA LINOG NIADTONG TUIG 2013

