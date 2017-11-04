TODAYS TOP NEWS SATURDAY NOVEMBER 4, 2017
Nov 4th, 2017 by headlines
*BOHOL MAGSAULOG KARONG ADLAWA SA IKA 121 NGA SUMAD SA ADLAWNG NATAWHAN NI ANHING PRESIDENTE CARLOS P. GARCIA
*GIPANGITA KARON SA MGA TINUGYANAN SA BALAUD ANG DUHA KA TAWO NGA GILAMBIGIT SA PAGKAMATAY NI KANHI BIEN UNIDO MAYOR GESELA BENDONG BONIEL NGA MAOY NAG-INGON NGA MISMONG ANG BANA SA MAYOR ANG MASTERMIND
*GIAWHAG SA KAPULISAN SA BOHOL ANG MGA NABIKTIMA SA DAKONG SINDIKATO SA MGA MANGINGILAD GIKAN SA MINDANAO NGA MOPATALA SA ILANG REKLAMO ARON MASANG-AT ANG KASONG LAEGE-SCALE ESTAFA BATOK SA MGA MANGINGILAD
*PADAYON ANG PAG-ATIMAN SA PROBINSYA SA GILARAW NGA MEGA-DRUG REHABILITATION CENTER DINHI SA BOHOL
*IPAKANTA SA MGA BOL-ANON ANG ASEAN HYMN, SUBAY SA MANDO NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO
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