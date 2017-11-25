TODAYS TOP NEWS SATURDAY NOVEMBER 25, 2017
Nov 25th, 2017 by headlines
*3,000 COPS AND SOLDIERS WILL SECURE THE ASEAN MEETING IN BOHOL NEXT WEEK
*PNP AND AFP SEND OFF 3,500 COPS AND SOLDIERS TO SECURE THE ASEAN MEETING IN PANGLAO
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*NAPALGANG NAGBUY-OD LIKOD SA POLICE CAR SA CORTES ANG USA KA LALAKI NGA DUNAY MGA BUN-OG SA KALAWASAN
*BUOT SA KABANAY SA BIKTIMA SA PAGPANUNGGAB KARONG BAG-O SA PEÑAFLOR ST. NING DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGA MASUSI NGANONG NALANGAN ANG PAGTAHO SA NAHITABONG PAGPANUNGGAB-PATAY NGA GIBUHAT SA KAPUYO SA ANAK NGA BABAYE SA BIKTIMA
*NASUTA SA PHILHEALTH NGA PEKE ANG PHILHEALTH ID NI FELISA DOMINGO TORRALBA, ANG NANGULO SA MGA MANGINGILAD GIKAN SA MINDANAO NGA NAKABIKTIMA OG 26 KA MGA BOL-ANON
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