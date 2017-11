*PROVINCIAL GOVERNMENT STEPS IN THE PREPARATION OF THE COMPLAINT OF SYNDICATED ESTAFA AGAINST THE MINDANAO-BASED GROUP OF SWINDLERS WHO HAD VICTIMIZED BUSINESSMEN IN BOHOL

*3,000 LAW ENFORCERS TO BE DEPLOYED TO SECURE THE LAST ROUND OF ASEAN MEETING IN BOHOL

*SUBLING NAGPASIDAAN ANG PHILIPPINE PORTS AUTHORITY SA TAGBILARAN NGA HAYAN DI NA MAKASUD SA PANTALAN ANG MGA TRAYSIKOL KUNG PAGPADAYON GIHAPON ANG PAGPANINGIL OG SOBRA SA GITAKDA SA TARIPA NGA PLETEHAN

*NAKAWATAN OG MOKABAT SA 189 KA LIBO KA PESOS UG PIPILA KA ALAHAS ANG USA KA BABAYE NGA TAG-IYA OG FLOWER SHOP SA TAGBILARAN

*GITATAW NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGA DILI KAWANI SA KAPITOLYO ANG GIDUDAHANG TIGPAYUHOT OG DROGAS NGA NADAKPAN SA PDEA SA DAUIS

*NAGHIKOG ANG USA KA 73 ANYOS NGA LALAKI DIDTO SA SITIO CAMPAJOD SA BARANGAY UNTAGA SA LUNGSOD SA ALICIA

