*PANGLAO ISLAND AND TAGBILARAN EXECUTIVE COUNCIL (PITEC) IDENTIFIES COMMITTEE MEMBERS DURING ITS FIRST MEETING ATTENDED BY GOVERNOR EDGAR CHATTO AND OFFICIALS OF THE TWO MUNICIPALITIES OF PANGLAO ISLAND, PROVING OTHERWISE WHAT HAD BEEN REPORTED EARLIER THAT PANGLAO MUNICIPAL OFFICIALS OBJECTED TO THE CREATION OF PITEC

*PINOY AQUAMAN TO SWIM FROM ALONA TO PAMILACAN ISLAND TOMORROW TO PROMOTE MARINE CONSERVATION AND TOURISM IN PANGLAO

*NAPALABANG NA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SA UNANG PAGBASA ANG 2.9 BILYONES KA PESOS NGA GITAKDANG ANNUAL BUDGET SA PROBINSYA

*IMBESTIGARON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG BAG-O LANG NAHITABO NGA DINAGKO NGA PAGPANGILAD SA USA KA SINDIKATO GIKAN SA MINDANAO DIIN NABIKTIMA ANG PIPILA KA NEGOSYANTE DINHI SA BOHOL

*BUOT MASAYRAN SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG POSIBLENG MGA KALAPASAN UG MGA ANOMALIYA NGA NAGPALUYO SA SULIRAN SA BASURA SA MGA TAMBALANAN SA BOHOL

*GIPUSIL DIDTO SA LUNGSOD SA BUENAVISTA ANG USA KA GIDUDAHANG HITMAN

