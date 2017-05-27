TODAYS TOP NEWS SATURDAY MAY 27, 2017
May 27th, 2017 by headlines
*VICE-GOVERNOR DIONISIO BALITE GETS TRO FOR HIS 9-MONTH SUSPENSION AND WILL RETURN TO OFFICE ON MONDAY
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*NAGPAHAYAG OG PAGSUPORTA ANG PIPILA KA MGA LOKAL NGA OPISYAL SA DEKLARASYON SA MARTIAL LAW SA MINDANAO
*GIPASABOT NI BOKAL RICKY MASAMAYOR NGA ANG PUBLIKO DILI ANGAY MABALAKA SA PAGSULOD SA 13 KA MGA MISYONARYONG MARANAO
*MASINATI KARONG ADLAWA ANG DUHA KA HUGNA SA TAGSA KA ORAS NGA PAGKAPAWNG SA SUGANG DAGITAB SA MGA DAPIT NGA GIALAGARAN SA BOHECO I MACAAS SUBSTATION
*GITANGTANG NA ANG GWARDYA SA BOHOL DISTRICT JAIL NGA NAGPASULOD OG MGA ILIMNONG MAKAHUBOG UG NAPASAKAAN NA OG KASONG ADMINISTRATIBO, HUMAN MITUMAW ANG KASAYURAN NGA ANG MGA ILIMNONG MAKAHUBOG GISUD SA BOTELYA OG SOFTDRINKS UG MAOY GITUNOL NGADTO SA MGA PINIRISO
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