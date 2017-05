*DRUG REHAB CENTER, BOHOL YOUTH HOME TO RISE IN CORTES INSTEAD OF THE EARLIER PLAN OF HAVING THEM IN CARMEN AND UBAY

*ACTING VICE GOV. ARCAMO PRESIDES OVER SP SESSION YESTERDAY, FOLLOWING THE SUSPENSION OF VICE GOVERNOR DIONISIO BALITE

*PABILING ALERTO ANG KASUNDALOHAN SA POSIBLENG PAGPANIMALOS SA ABU SAYYAF HUMAN SA PAGKAHUROT OG PANGAMATAY SA ILANG MGA SAKOP NGA NAKASULOD SA BOHOL

*GIPAMAHAYAG NI CABINET SECRETARY LEONCIO EVASCO JR. NGA SUGOD KARONG AGOSTO, MGA TAWAG SA 8888 HOTLINE NUMBER DIREKTA NA NGA MADAWAT SA MALACAÑANG

*GABUTANG OG MGA CCTV CAMERAS ANG PPA PALIBOT SA PANTALAN SA TAGBILARAN ARON WA NAY MAKALUSOT NGA MGA ABUSADONG DRAYBER UG MGA PASAHERO NGA MAKAPUNIT OG BAGAHE SA UBANG PASAHERO

