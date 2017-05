*AFP, POLICE STILL FINDING IT HARD TO CAPTURE THE TWO REMAINING ABU SAYYAF STRAGGLERS REPORTEDLY TRAPPED IN THE FOUR-HECTARE MANGROVE AREA IN PANGANGAN ISLAND IN CALAPE

*FAR LIFTS RED TIDE ALERT ON DAUIS AND TAGBILARAN AFTER SIX MONTHS

*GIPANGHIMAKAK SA ARMADONG KUSOG SA NASOD ANG TAHO NGA DUNAY NAHITABONG ENGKWENTRO TALI SA GOBYERNO UG NPA SA ARMY DETACHMENT SA INABANGA NGA MISANGPOT SA PAGKAMATAY SA USA KA SAKOP SA PHILIPPINE ARMY UG PAGKAANGOL SA 3 KA CAFGU

*ILUSAD KARONG MAYO 17 ANG BRIGADA ESKWELA SA BOHOL SAMTANG HIMUON ANG DUNGAN NGA NASUDNONG PAGLUSAD KARONG LUNES DIDTO SA DAKBAYAN SA SUGBO

*IPATAWAG SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG TAGDUMALA SA OCEANJET TUNGOD SA REKLAMO NGA DILI MAAYONG SERBISYO NGADTO SA MGA SUMASAKAY

