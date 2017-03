*DEPARTMENT OF FINANCE ASSISTANT SECRETARY PAOLA ALVAREZ AND TAX REFORM BILL SPONSOR, ALBAY 2ND DISTRICT REP. JOEY SALCEDA, PRESENT THE PROPOSED SIMPLIFIED TAX SYSTEM BEFORE MEMBERS OF THE PHILIPPINE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY IN A FORUM AT THE BELLEVUE RESORT, EXPLAINING THE INTENTION OF THE DUTERTE ADMINISTRATION DELIVER REAL CHANGE BY MAKING TAXATION EQUITABLE

*GIPAMAHAYAG SA PRESIDENTE SA LMP-BOHOL NGA WAY MAYOR SA BOHOL NGA SAKOP SA PARTIDO LIBERAL NGA MITABOK NGADTO SA PARTIDO NI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE

*HUSTISYA PARA NI ATTY. MIA, KALINAW SA BOHOL MOVEMENT LAUNCHED, DENOUNCING A GROUP OF INDIVIDUALS FROM OUTSIDE THE PROVINCE WHO HAD COME JUST TO DISTURB THE PEACE-LOVING BOHOLANO COMMUNITY

*GIHULAGWAY NI BISE GOBERNADOR DIONISIO BALITE NGA KATAW-ANAN ANG SUSPENSION ORDER NGA GIPAHAMTANG SA OMBUDSMAN KANIYA UG SA UBANG MGA OPISYAL SA LALAWIGAN

