TODAYS TOP NEWS MONDAY MARCH 27, 2017: *LLYOD LANCER GONZAGA, THE PRIME SUSPECT IN THE KILLING OF ATTY MIA MASCARINAS GREEN WAS REPORTEDLY INVOLVED IN THE KLLING OF A DAVAO RESIDENT WHO IS THE BROTHER IN LAW OF THE CHIEF OF STAFF OF DAVAO MAY0R SARA DUTERTE *PROVL BOARD MEMBER TOMMY ABAPO JR ASKS FOR A FULL DRESS INVESTIGATION ON THE OPERATIONS OF THE RUGBY BOYS *WITH CONTINUED HIKE IN TOURIST ARRIVALS IN BOHOL, THERE ARE NOW 38 TRIPS DAILY OF OCEANJET, SUPERCAT AND WEESAM EXPRESS .......... *SAMTANG, ANG DUHA SA SUSPITSADI SA PAG BANHIG PATAY NI ATTY MIA MASCARINAS MIHATAG SA ILANG MGA AFFIDAVIT NGA WALA SILA DIDTO SA CRIME SCENE SA PAGKAHITABO SA MAONG MA NGILNGIG NGA PAG AMBUSH PATAY SA BABAENG ABOGADO *ANG KANHI MAYOR SA SAGBAYAN NGA SI MAGPAPATIGAYON JIMMY TORREFRANCA GI CLEAR SA SANDIGANBAYAN SA IYANG KASO *COMPLITO SA PAPILES ANG FIL OIL GASOLINE STATION SA LUNGSOD SA BIEN UNIDO