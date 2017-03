*2 SENIOR CITIZENS LOSE A TOTAL OF 600-THOUSAND-PESO WORTH OF CASH AND JEWELRY AFTER FALLING PREY TO BUDOL-BUDOL GANG IN SEPARATE INCIDENTS- -ONE IN TUBIGON AND ANOTHER IN TALIBON

*GOVERNOR EDGAR CHATTO ASSURES NO SECURITY THREATS BESETTING BOHOL’S HOSTING OF ASEAN MEETINGS DESPITE THE THREAT ON COAST GUARD IN ORMOC

*LAING GIDUDAHANG TIGPAMALIGYA OG SHABU NASIKOP ATUL SA BUY-BUST OPERATION SA BARANGAY MANGA, SYUDAD SA TAGBILARAN

