TODAYS TOP NEWS SATURDAY JUNE 3, 2017
Jun 3rd, 2017 by headlines
*TIGHT SECURITY READY FOR ARRIVAL OF DETAINED RANKING POLICE OFFICER MARIA CRISTINA NOBLEZA AND ABU SAYYAF BOMBER’ DONGON
*TAGBILARAN CITY GOVERNMENT CLOSES DAMPAS OPEN DUMPSITE TO PREPARE FOR ITS REHABILITATION
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*MOKABAT SA 332 KA LIBO KA MGA TINUN-AN ANG GILAUMAN NGA MOSULOD SA MGA TUNGHAAN KARONG LUNES, SUMALA SA DEPED
*GIPAMAHAYAG SA PHILIPPINE ARMY NGA WALAY KATUOHAN NGA HULGA SA MAUTE GROUP DINHI SA BOHOL
*GWARDYA SA ISOLA DI FRANCESCO GIPUSIL SA KAUBANG GWARDYA
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