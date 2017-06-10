TODAYS TOP NEWS SATURDAY JUNE 10, 2017
Jun 10th, 2017 by headlines
*POLICE LOOK INTO THREE MOTIVES BEHIND BIEN UNIDO MAYOR’S SLAY WHERE THIRD PARTY IS ONE OF THOSE CITED
*SANGGUNIANG PANLALAWIGAN PROBES BOHOL’S ‘IRREGULAR’ PUMP PRICES ANEW
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*GIPAATUBANG NA SA PISKALIYA KAGAHAPON SA HAPON SI BOKAL REY NIÑO BONIEL ARON MAKAPAMAHAYAG SA IYANG HABIG KABAHIN SA KASONG PAGPATAY SA IYANG ASAWA NGA SI BIEN UNIDO MAYOR GISELA BONIEL DIIN ANG BOKAL ANG GITUDLO NGA NAGPASIMUNO SA KRIMEN
*GIHUNONG UNA ANG PAGPANGITA SA PATAY’NG LAWAS NI BIEN UNIDO MAYOR GISELA BONIEL TUNGOD SA KUSOG NGA SUG SA DAGAT SA CAUBIAN UG OLANGO ISLAND SA SUGBO
*GIHANGOP SA MGA MAYOR SA BOHOL ANG KALAMBUAN NGA MAGSUNOD SA PAGBUKAS SA NEW BOHOL AIRPORT SUNOD TUIG
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