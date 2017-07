*POWER SUPPLY BACK IN TAGBILARAN CITY SINCE LAST NIGHT AS BOHOL LIGHT COMPANY GETS GO SIGNAL FROM ENERGY REGULATORY COMMISSION TO UTILIZE BOHOL DAMPAS POWER PLANT FOR THE POWER SUPPLY RATIONING IN CITY

*WATER SUPPLY RESUMES IN THE CITY AFTER BOHOL WATER UTILITY INC. MOBILIZED FOUR GENSETS YESTERDAY

*GIPANGITAAN OG PAAGI SA BOHOL ENERGY DEVELOPMENT ADVISORY GROUP (BEDAG) ANG PAGPABALIK SA PAGPAKATAP OG KURYENTE DINHI SA LALAWIGAN SAMTANG DI PA MAKAKUHA OG SUPLAY SA KURYENTE GIKAN SA LEYTE NGA NAIGO SA KUSOG NGA LINOG NIADTONG HWUBES SA HAPON

*GIHINGUSGAN NI BOKAL TOMAS ABAPO JR. NGA MADAYAG NA ANG RESULTA SA PAGTUON SA GILARAW NGA MAKABATON ANG BOHOL OG KAUGALINGONG TINUBDAN SA KURYENTE DIRE MISMO SUD SA LALAWIGAN ARON MALIKAYAN NA ANG PAGKAANGIN SA UNSA MANG KAKULIAN DIDTO SA LEYTE DIIN NAHAMUTANG ANG GEOTHERMAL PLANT NGA GISALIGAN SA BOHOL

*DUNA NA SAY ABYON SA PAL NGA NAABERYA SA TAGBILARAN AIRPORT KAGAHAPON, HINUNGDAN SA PAGKALANGAN SA PIPILA KA BYAHE SA BOHOL PADUNG SA MANILA UG PABALIK

