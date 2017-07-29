TODAYS TOP NEWS SATURDAY JULY 29, 2017
Jul 29th, 2017 by headlines
*NGCP ENERGIZES REPLACEMENT TRANSFORMER AHEAD OF JULY 31 DEADLINE WHICH MAY MINIMIZE IF NOT ELIMINATE THE ROTATING BROWNOUTS HERE WHICH IMPRESSES ENERGY SECRETARY ALFONSO CUSI
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*LUYO SA NASIGPATANG MGA ARMADONG TAWO, PABILING INSURGENCY FREE ANG BOHOL, SUMALA NI LT.COL EUFRACIO JOEL MALIG JR., ANG COMMANDER SA 47TH INFANTRY BATTALION SA PHILIPPINE ARMY
*IG-AGAW NI COMMUNICATIONS SECRETARY MARTIN ANDANAR MAOY BAG-ONG HEPE KARON SA BOHOL PNP CRIME LAB
*AKSIDENTENG NASAMDAN SA TIIL ANG USA KA KINSE ANYOS NGA TINUN-AN SA IMMACULATA HIGH SCHOOL SA BACLAYON SA DIHANG NATAGAK UG MIBOTO ANG PUSIL NGA GIDUWA-DUWAAN SA SECURITY GUARD SA TUNGHAAN
*IPAKATAP ANG MGA K9 DOGS ALANG SA HUGOT NGA SEGURIDAD SA PAGPAHIGAYON SA SANDUGO STREET DANCING KARONG ADLAWA
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