TODAY’S TOP NEWS SATURDAY JULY 15, 2017
Jul 15th, 2017 by headlines
*NGCP APPEALS TO CONSUMERS TO COOPERATE IN MAINTAINING THE RANGE OF CONSUMPTION WITHIN THE CAPACITY OF THE SOURCE OF POWER SUPPLY WHILE THE ENERGY SECTOR IS STILL WORKING OUT FOR SUFFICIENT AND STABLE SUPPLY
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*GIPAUBOS NA SA STATE OF CALAMITY ANG BOHOL NUNOT SA HANGYO SA GOBERNADOR NGADTO SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN GUMIKAN SA PADAYONG KAKUWANG SA SUPLAY SA KURYENTE
*NAKAPASIGA NA ANG BOHECO II SA PIPILA SA MGA DAPIT NGA ILANG GIALAGARAN SA UNANG HIGAYON SUD SA USA KA SEMANA SUKAD NAPUTOL ANG PAGPAKATAP OG KURYENTE GIKAN SA LEYTE HUMAN SA LINOG
*GIPAMAHAYAG SA KAPUNONGAN SA MGA TAG-IYA OG MGA RESORT UG RESTAURANT NGA APEKTADO NA ANG NEGOSYO SA KRISIS SA KURYENTE DINHI SA BOHOL
*IMBESTIGAHON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG TAHO NGA DUNAY MGA NASIGPATANG MGA ARMADONG TAWO NGA GITUHOANG MGA NPA
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