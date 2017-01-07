TODAYS TOP NEWS SATURDAY JANUARY 7, 2017
Jan 7th, 2017 by headlines
*CONSTRUCTION OF P80-M HOSPITAL IN LOON TO PUSH THROUGH, ACCORDING TO DR. YUL LOPEZ, PROVINCIAL EXECUTIVE ASSISTANT ON HEALTH
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*SA GIHAPON, PABILING FULL ALERT STATUS ANG KAPOLISAN SA BOHOL BISAN OG HUMAN NA ANG HOLIDAY SEASON GUMIKAN SA POSIBLENG PAGPANIMAWOS SA USA KA TERORISTANG GRUPO NGA ANSAL AL KHALIFA PHILIPPINES UG PAGPUGA SA GATUSAN SA MGA BINILANGGO SA COTABATO
*NAGPASALAMAT ANG KAGAMHANANG PROBINSIYAL KANG PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE SA BAG-ONG MGA KAUGMARAN SA BOHOL
*LAING GIDUDAHANG TIGPAYUHOT OG ILEGAL NGA DROGA NGA NAGPANGIDARON OG 58 ANYOS NASIKOP ATUL SA BUY-BUST OPERATION NGA GIPAHIGAYON KARONG BAG-O SA BARANGAY TALOTO NING DAKBAYAN SA TAGBILARAN
*NANGAYO’G TABANG ANG PHILIPPINE COCONUT AUTHORITY NGADTO SA LIGA NG MGA BARANGAY PAGSABWAG SA KASAYURAN MAHITUNGOD SA MANDO NGA GIDILI NA ANG PAGPAMUTOL OG LUBI
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