TODAYS TOP NEWS SATURDAY JANUARY 21, 2017
Jan 21st, 2017 by headlines
*ALICIA DECLARES STATE OF CALAMITY FOLLOWING FLASHFLOODS DUE TO HEAVY RAINFALL
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*UTINGKAYON SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG MGA REKLAMO KABAHIN SA PINATAKA NGA PAGPATUMAN SA CLAMPING ORDINANCE
*DUHA PA KA DRUG PERSONALITY ANG GIPUSIL-PATAY SA RIDING IN TANDEM KARONG BAG-O
*SUBLING NANAWAGAN SI PROVINCIAL ADMINISTRATOR AE DAMALERIO NGADTO SA KADAGKUAN SA MATAG LUNGSOD UG APIL NA SA SYUDAD SA TAGBILARAN NGA HIPOSON ANG MGA LAYAW NGA IRO HUMAN SA WAY HUNONG NGA MGA REKLAMO SA MGA MOTORISTA NGA NANGADISGRASYA TUNGOD SA MGA IRO NGA NAGLATAGAW SA KADALANAN
*GITIN-AW SA DPWH NGA WALAY PAG-USIK-USIK SA PONDO GOBYERNO SA GIHIMONG REBLOCKING SA KALSADA TUNGOD KAY GUBA NA GYUD ANG MGA GIPANG-REBLOCK NGA KALSADA
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