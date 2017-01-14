TODAYS TOP NEWS SATURDAY JANUARY 14, 2017
Jan 14th, 2017 by headlines
*P15-MILLION USAID FUND ALLOTTED FOR PANGLAO, DAUIS WATER SUPPLY AND THE ABATAN RIVER IN CORTES IS EYED AS THE WATER SOURCE FOR THE PROJECT, ACCORDING TO PROVINCIAL ADMINISTRATOR AE DAMALERIO
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*GISUGDAN NA’G TUON CEDCO ENGINEERS ANG GIPLANO NGA IKATULONG TAYTAYAN NGA MAGDUGTONG SA ISLA SA PANGLAO UG SIYUDAD SA TAGBILARAN
*GIPAHAYAG SA PRESIDENTE SA LMP-BOHOL. MAYOR ALLEN RAY PIEZAS SA CLARIN NA 100 PORSYENTO SUPORTA SA LIGA SA GUBAT SA PRESIDENTE BATOK SA ILLEGAL NGA DROGAS
*LAING GIDUDAHANG TIGPAYUHOT OG SHABU NGA TAGA-BARANGAY UBUJAN NASIKOP SA KAPULISAN SA TAGBILARAN
*IPATAWAG SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG DPWH DINHI SA BOHOL ARON MAKAHATAG OG PAGPASABOT SA GIHIMONG REBLOCKING SA NASUDNONG KALSADA SA BOHOL
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