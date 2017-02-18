TODAYS TOP NEWS SATURDAY FEBRUARY 18, 2017
Feb 18th, 2017 by headlines
*PNP-BOHOL ISSUES AN ADVISORY, WARNING BOHOLANOS OF THE PRESENCE OF THE ARMED MEN BEHIND THE MURDER OF ATTY. MIA MASCARIÑAS-GREEN; WHILE FRIENDS AND SYMPATHIZERS WILL HOLD A PEACEFUL WALK FROM THE CRIME SCENE AT ZAMORA ST. IN DAO DISTRICT TO DAMPAS CHAPEL THIS MORNING
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*GIPAMATUD-AN SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE NGA WAY PULIS GIKAN DINHI SA LALAWIGAN ANG NAAPIL SA 29 NGA PULIS SA CENTRAL VISAYAS NGA IBALHIN NGADTO SA BASILAN
*GISUSPENSO SA LTFRB ANG USA KA UNIT SA SOUTHERN STAR SUD SA USA KA BUWAN TUNGOD SA DISGRASYA NIADTONG PEBRERO UNO, SAMTANG LAIN NA SAB NGA BUS SA SOUTHERN STAR ANG NAKADASMAG OG AWTO KAGAHAPON DIDTO SA BACLAYON
*GISIKOP SA CIDG ANG USA KA TIGMANEHO OG V-HIRE SA INTEGRATED BUS TERMINAL HUMAN MASAKPI NGA NAGHUBOT OG PALTIK NGA SHOTGUN
*KAPIN 820 MIL ANG NATALANG MGA TURISTA NGA NIBISITA SA BOHOL SA MIAGING TUIG
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