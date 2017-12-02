TODAYS TOP NEWS SATURDAY DECEMBER 2, 2017
Dec 2nd, 2017 by headlines
*BOHECO II TO TAP POWER BARGE, WHILE BOHOL LIGHT COMPANY INC. TO TAB DIESEL PLANT AMID BOHOL-WIDE POWER BLACKOUT TODAY
*SANGGUNIANG PANLALAWIGAN APPROVES 2.9-BILLION-PESO BUDGET OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT
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*NADAWAT SA DEPARTMENT OF EDUCATION DINHI SA BOHOL ANG KAPIN SA TULO KA LIBO NGA MGA TAB GIKAN UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)
*USA KA 26 ANYOS NGA LALAKI NAANGOL HUMAN GIDUNGGAB DIDTO SA LUNGSOD SA GUINDULMAN
*GIPASABOT SA TRANSPORTATION CONSULTANT SA LUNGSOD SA PANGLAO NGA DILI MAMAHIMONG DAKPON UG ITANGGONG ANG MGA KOLORUM UG MGA TRAYSIKOL NGA WAY PRANGKISA TUNGOD KAY WAY ORDINANSA ANG PANGLAO NGA NAGDILI SA PAGPASADA SA MGA KOLORUM
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