TODAYS TOP NEWS SATURDAY DECEMBER 16, 2017
Dec 16th, 2017 by headlines
*PHILIPPINE AIRLINES OPENS DIRECT FLIGHT FROM TAGBILARAN TO CLARK INTERNATIONAL AIRPORT AND VICE VERSA
…………….
*NABALAKA ANG COMMISSION ON HUMAN RIGHTS DINHI SA BOHOL NGA MASUBLI ANG EXTRA-JUDICIAL KILLINGS SA HIGAYON NGA MOBALIK ANG PNP SA WAR ON DRUGS
*GITATAW NI ACTING VICE GOVERNOR BENJIE ARCAMO NGA WALA LANGAYA ANG APLIKASYON SA RICHLI CORPORATION PAGSUPLAY OG TUBIG
*GITULIS OG ARMADONG MGA LALAKI ANG USA KA KOLEKTOR OG LENDING DIIN NADAGIT ANG P70,000
*MISA DE GALLO STARTS THIS DAWN, HIGHLIGHTING YEAR OF THE CLERGY
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics