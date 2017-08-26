TODAYS TOP NEWS SATURDAY AUGUST 26, 2017
Aug 26th, 2017 by headlines
*NGCP STILL HOPEFUL TO HAVE POWER RESERVE FOR VISAYAS TODAY AFTER FOUR DAYS OF BEING ON RED ALERT
*BROTHERHOOD OF CHRISTIAN BUSINESSMEN & PROFESSIONALS (BCBP) MARKS 25TH YEAR ANNIVERSARY TODAY (SATURDAY)
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*MIHANGYO NGADTO SA KONGRESO ANG KAGAMHANAN SA LUNGSOD SA BATUAN NGA IPABILIN SA KATUNGDANAN ANG MGA NAMUNOAN SA MGA BARANGAY NGA DRUG-FREE HANGTUD SA SUNOD NGA PINILIAY
*GIUSWAG SA KORTE ANG ARRAIGNMENT SA KASONG PAGHUPOT OG ARMAS BATOK KANG NOBLEZA KINSA MIHANGYO NGA IBASURA ANG KASO
*GIIROG SAB NGADTO SA OCTOBRE 24 ANG PRE-TRIAL HEARING SA LAING KASO NGA RESISTANCE AND DISOBEDIENCE UG OBSTRUCTION OF JUSTICE BATOK KANG NOBLEZA UG DONGON KINSAY GITUHOANG MISUWAY PAG-ABAG NGA MAKAIPSOT SA BOHOL ANG MGA SAKOP SA ABU SAYYAF NGA NATANGGONG SA CLARIN NIADTONG BUWAN SA ABRIL
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