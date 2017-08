*TWO SUSPECTS IN THE KILLING OF BIEN UNIDO MAYOR GISELA BONIEL RELEASED FROM PRISON AND THEIR LAWYERS WARNS THAT CASES OF UNLAWFUL ARREST, KIDNAPPING AND SERIOUS ILLEGAL DETENTION MAY BE FILED AGAINST THE POLICE OFFICERS WHO ARRESTED THE SUSPECTS

*FIRST OUT-OF-GREATER-MANILA SEMINAR ON DNA SAMPLE COLLECTION CONDUCTED IN BOHOL

* LAING BATAN-ON NGA GIILANG HIGH-LEVEL TARGET SA KAPULISAN SA BOHOL NASIKOP PINAAGI SA BUY-BUST OPERATION DUOL SA ILANG PINUY-ANAN SA SITIO KATUGASAN SA BARANGAY DAMPAS, DAKBAYAN SA TAGBILARAN

*PANINGKAMOTAN SA SALCON POWER CORPORATION NGA MADUNGGO NA KARONG ADLAWA ANG POWER BARGE

*GIPASALIG SA OFFICE OF THE PROVINCIAL VETERINARIAN NGA LIG-ON UG BASTANTE ANG SUPLAY SA KARNE SA MANOK SA BOHOL TALIWA SA BIRD FLU OUTBREAK SA PAMPANGA

