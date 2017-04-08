TODAYS TOP NEWS SATURDAY APRIL 8, 2017
Apr 8th, 2017 by headlines
*A 23-YEAR-OLD WOMAN YIELDS 153 THOUSAND-PESO WORTH OF SHABU IN A BUY-BUST OPERATION IN TAGBILARAN CITY
*HNU COLLEGE OF LAW ALUMNI TO ESTABLISH FIRST LAW LIBRARY IN BOHOL
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*GIBUTYAG NI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR FELIPE NATIVIDAD NGA ANG PAGKALAMBIGIT SA ILEGAL NGA SUGAL MAOY HINUNGDAN SA PAGBALHIN KANG POLICE SUPERINTENDENT NICOMEDES OLAIVAR JR. NGADTO SA SULTAN KUDARAT
*PADAYON ANG KAPULISAN UG UBANG MGA TINUGYANAN SA BALAUD SA PAGPANGITA SA MGA GIKATAHAPANG MIPUSIL-PATAY KANG ATTY. MIA MASCARIÑAS-GREEN
*NASIKOP SA PDEA ANG USA KA 18 ANYOS NGA LALAKI ATUL SA USA KA BUY-BUST OPERATION DIDTO SA LUNGSOD SA CALAPE
*GIDUSO SA PRESIDENTE SA BOHOL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ANG PAG-UGMAD OG USA KA IT HUB SA SYUDAD SA TAGBILARAN
*ILUSAD KARONG ADLAWA SA PANGAGAMHANAN SA TAGBILARAN ANG PAGPANGHINLO SA KABAYBAYONAN UG UBANG DAPIT SA DAKBAYAN NGA KABAHIN SA PAGPANGANDAM SA UMAABOT NGA SAULOG FESTIVAL UG SA ASEAN SUMMIT
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