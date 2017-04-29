TODAYS TOP NEWS SATURDAY APRIL 29, 2017
Apr 29th, 2017 by headlines
*GOVERNOR EDGAR CHATTO AGREES THAT SECURITY MEASURES AT THE SEAPORTS MUST BE IMPROVED, AFTER POLICE SUPERINTENDENT MA. CRISTINA NOBLEZA AND OTHER ABU SAYYAF MEMBERS MANAGED TO REACH BOHOL WITHOUT BEING INTERCEPTED AS THE GROUP DISGUISED AS A FAMILY ON TOUR
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*IMBESTIGAHON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG KALABOT SA PAGSULOD SA ABU SAYYAF DINHI SA BOHOL
*IPADAYON SA NBI-BOHOL ANG KASO BATOK SA PF3 ENTERPRISES BISAN PA MAN NGA DUNAY PAGMATUOD SA PCSO NGA LEGAL ANG PAGPAHIGAYON NILA OG SMALL-TIME LOTTERY
*NAHABILING TULO KA SAKOP SA ABU SAYYAF, NAKIT-AN SA TULO KA DAPIT SA BOHOL
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