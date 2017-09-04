TODAYS TOP NEWS MONDAY SEPTEMBER 4, 2017
Sep 4th, 2017 by headlines
*FORMER OIC GOV. VICTOR DELA SERNA WILL BE AMONG THE 25 LEGAL LUMINARIES
TO BE PICKED BY PRES DUTERTE TO BE TASKED TO DRAFT THE NEW CONSTITITON
WHICH WILL SHIFT THE FORM OF GOVERNMENT TO FEDERAL FORM OF GOVT
*CASES OF ARRESTED POLICE SUPT. NOBLEZA WHO ATTEMPTED TO RESCUE THE
ABU SAYYAFS IN BOHOL WILL BE TRANSFERED TO MANILA TO ENSURE THE SECURITY
OF THE ARRESTED LADY POLICE OFFICER
*TWO AIRLINE COMPANIES, AIRASIA AND PHILIPPINE AIRLINES, PICK BOHOL
AS THEIR AIRPORT HUB ONCE THE NEW BOHOL AIRPORT OPENS IN PANGLAO BY
AUGUST NEXT YEAR
…………
*NAHIMONG USA SA MGA 12 KA FINALISTS SA MISS WORLD PHILIPPINES KAGABII SI
GLYSAA BINGAS PEREZ ANG MISS BOHOL SA NIAGING TUIG KINSA TAGA LUNGSOD SA
DANAO
*26 KA MGA RESORTS UG HOTELS MISIKAT DIDTO SA IKA 27 NGA PHIL TRAVEL MART
NGA NATAPOS KAGAHAPON DIDTO SA MALL OF ASIA SA KAULOHAN
*WA MABALAKA SI KANHI MAYOR DAN LIM SA DECISION SA COMELEC EN BANC
NGA DILI NA SYA MAKALANSAR SA BISAN UNSANG POSITION SA UMAABOT
NGA MGA PINILIAY
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