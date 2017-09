*FORMER OIC GOV. VICTOR DELA SERNA WILL BE AMONG THE 25 LEGAL LUMINARIES

TO BE PICKED BY PRES DUTERTE TO BE TASKED TO DRAFT THE NEW CONSTITITON

WHICH WILL SHIFT THE FORM OF GOVERNMENT TO FEDERAL FORM OF GOVT

*CASES OF ARRESTED POLICE SUPT. NOBLEZA WHO ATTEMPTED TO RESCUE THE

ABU SAYYAFS IN BOHOL WILL BE TRANSFERED TO MANILA TO ENSURE THE SECURITY

OF THE ARRESTED LADY POLICE OFFICER

*TWO AIRLINE COMPANIES, AIRASIA AND PHILIPPINE AIRLINES, PICK BOHOL

AS THEIR AIRPORT HUB ONCE THE NEW BOHOL AIRPORT OPENS IN PANGLAO BY

AUGUST NEXT YEAR

…………

*NAHIMONG USA SA MGA 12 KA FINALISTS SA MISS WORLD PHILIPPINES KAGABII SI

GLYSAA BINGAS PEREZ ANG MISS BOHOL SA NIAGING TUIG KINSA TAGA LUNGSOD SA

DANAO

*26 KA MGA RESORTS UG HOTELS MISIKAT DIDTO SA IKA 27 NGA PHIL TRAVEL MART

NGA NATAPOS KAGAHAPON DIDTO SA MALL OF ASIA SA KAULOHAN

*WA MABALAKA SI KANHI MAYOR DAN LIM SA DECISION SA COMELEC EN BANC

NGA DILI NA SYA MAKALANSAR SA BISAN UNSANG POSITION SA UMAABOT

NGA MGA PINILIAY

