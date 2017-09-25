TODAYS TOP NEWS MONDAY SEPTEMBER 25, 2017
Sep 25th, 2017 by headlines
*POLICE ASKED BUSINESSMEN NOT TO GIVE A SINGLE CENTAVO TO EXTORTIONS GOING
ON BY PEOPLE POSING AS MEMBERS OF THE NEW PEOPLES ARMY
*REGIONAL TRIAL COURT JUNKS THE AMBITIOUS PROJECT TO BUILD ISLANDS THRU
RECLAMATION AS PROPOSED DURING THE TIME OF THE LATE GOV ERICO AUMENTADO
*PROVL LAWMAKER TOMMY ABAPO JR SAYS THE CAPITOL SHOULD BE SERIOUS
IN ITS MOVE TO OPERATE GASOLNE STATIONS IN ORDER TO FORCE PRIVATE
DEALERS TO PULL DOWN THEIR PRICES OF GASOLINE HERE
……………
*SEGUURADO NA NGA MAHUMAN ANG BOHOL,PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT SA
HUNYO SUNOD TUIG ATOL SA INSPECTION NGA GIHIMO NI NEDA SECRETRY GENERAL
ERNESTO PERNIA
*TRAFFIC SA MAY BANDANG CITY HALL UG ICM DILI PASULBAD KUNG WALAY MGA
OVERPASS UG UNDERPASS ANG PAGATUKORON SA MUSUNOD NGA MGA TUIG
*SA INITIAL NGA LISTAHAN SA DYRD BALITA, 7 KA MGA BOLANON ANG
MIPASAR SA BOARD EXAMS PARA SA MGA BAGONG DOCTOR
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