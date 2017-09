*POLICE ASKED BUSINESSMEN NOT TO GIVE A SINGLE CENTAVO TO EXTORTIONS GOING

ON BY PEOPLE POSING AS MEMBERS OF THE NEW PEOPLES ARMY

*REGIONAL TRIAL COURT JUNKS THE AMBITIOUS PROJECT TO BUILD ISLANDS THRU

RECLAMATION AS PROPOSED DURING THE TIME OF THE LATE GOV ERICO AUMENTADO

*PROVL LAWMAKER TOMMY ABAPO JR SAYS THE CAPITOL SHOULD BE SERIOUS

IN ITS MOVE TO OPERATE GASOLNE STATIONS IN ORDER TO FORCE PRIVATE

DEALERS TO PULL DOWN THEIR PRICES OF GASOLINE HERE

……………

*SEGUURADO NA NGA MAHUMAN ANG BOHOL,PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT SA

HUNYO SUNOD TUIG ATOL SA INSPECTION NGA GIHIMO NI NEDA SECRETRY GENERAL

ERNESTO PERNIA

*TRAFFIC SA MAY BANDANG CITY HALL UG ICM DILI PASULBAD KUNG WALAY MGA

OVERPASS UG UNDERPASS ANG PAGATUKORON SA MUSUNOD NGA MGA TUIG

*SA INITIAL NGA LISTAHAN SA DYRD BALITA, 7 KA MGA BOLANON ANG

MIPASAR SA BOARD EXAMS PARA SA MGA BAGONG DOCTOR

