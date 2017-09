*BARANGAY AND SK ELECTIONS WILL BE POSTPONED EITHER TO MAY OR OCTOBER NEXT YEAR EVEN AS LOCAL COMELEC OFFICIALS SAY THEY ARE SET TO START ACCEPTING FILING OF CERTIFICATE OF CANDIDACIES THIS COMING SATURDAY IF NO NOTICE OF POSTPONEMENT IS RECEIVED BY THE COMELEC

*CAVINET SECRETARY TYKIY EVASCO MET WITH 37 TOWN MAYORS LAST SATURDAY EVENING AT DAO DIAMOND HOTEL WHERE HE ASSURED TO HELP THEM SECURE FUNDING OF PROJECTS IN THEIR RESPECTIVE TOWNS, ANOTHER MOVE PERCEIVED AS PREPARATION FOR EVASCO’S RUNNING FOR GOVERNOR

*THE PROBLEM ON HOLDING THE SUPPLY OF FISH IN THE PROVINCE WILL BE GIVEN A SOLUTION IN THE TOWN OF PITOGO, SAYS MAYOR EPING BOYBOY WHO ASKED HIS FISHERMEN TO SELL THEIR CATCH TO THE LOCAL COOPERATIVE

………….

*IPALAGPOT ANG MGA BADLONGON NGA MGA SAKOP SA CTMO DINHI SA SYUDAD SA TAGBILARAN SAMTANG MALAMPUSON ANG COASTAL CLEANUP SA KADAGATN NIADTONG SABADO SA TIBOOK LALAWIGAN SA BOHOL

*DILI LUNG-AN SA MGFA MAGBABALAOD SA KAPITOLYO ANG MANINGKAMOT NGA MAKINHURAN ANG PRESYO SA GASOLINA DINHI SA BOHOL HUMAN NAGPABILIN ANG MGA GAS DEALERS SA PAG GINANSYA PAG-AYO BISAN TALIWALA SA KALISOD SA MGA BOLANON

*HUGOT NGA SEGURIDAD UBAN SA 3,000 KA SAKOP SA KAPOLISAN ANG I DEPLOY KARONG SEMANAHA AGI UG OANGANDAM SA PAG HOST PAG USAB, SA IKA DUHANG HIGAYON UG ASEAN MEETING DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics