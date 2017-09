*PHILIPPINE AIRLIES CONFIRMS THE START OF FLIGHTS TO DAVAO THIS NOVEMNBER AND TO CLARK AIRBASE THIS DECEMBER THIS YEAR

*BOHOLANOS CONTINUE TO CRITICIZE GASOLINE DISTRIBUTORS IN BOHOL FOR THEIR GREEDINESS IN MAKING HUGE PROFITS CAUSING PRICES OF GASOLINE MORE EXPENSIVE THAN IN DUMAGUETE AND CEBU CITY

*CABINET SEC. JUN TULOY EVASCO SAYS HE CAN NOT REFUSE TO RUN FOR GOVERNOR OF BOHOL ONCE PRES. DUTERTE HIMSELF WOULD ASK HIM TO THROW HIS HAT IN THE GUBERNATORIAL RACE IN 2019 ELECTIONS

*KUSOG UG SUNODSUNOD NGA KILAT MAOY NAKAINGOGN SA BLACKOUT NIADTONG SABADO

SA GABII

*PAGBUTANG UG MGA OVERPASS SA MGA BUSY NGA DAPIT SA CPG AVENUE MAOY MAKA PAKUNHOD SA BULOG SA TRAPIKO SA CPG AVENUE UG GALLARES ST.NING DAKBAYAN SA TAGBILARAN

*KAKUWANG SA TUBIG, MAHAL NGA KURYENTI MAOY MAKA ABOG SA MGA INVESTORS SA

PANGLAO BISAN PA NGA ANG NEW BOHOL AIRPORT MATAPOS NAMAN GYUD SA HUNYO SUNOD

TUIG

