TODAYS TOP NEWS MONDAY OCTOBER 9, 2017
Oct 9th, 2017 by headlines
*RTC JUDGE SISINIO VIRTUDAZO RULED THAT FORMER BATUAN VICE MAYOR
DECASA BE JAILED FOR LIFE AFTER HE WAS POSITIVELY CAUGHT BUYING SHABU
FROM NBI ASSETS INSIDE HIS RESIDENCE IN TAGBILARAN
*HEALTH RECORDS SHOW BOHOL HAS THE MOST NUMBER OF VICTIMS OF DENGUE FEVER AS COMPARED TO NEGROS AND CEBU
*NATIONAL FOOD AUTHORITY DEFENDS THE RICE COMPANY OF JUN LIM THAT THE
SAID COMPANY HAS PAID ALL THEIR IMPORT TAXESM CONTRARY TO THE CHARGES
MADE BY SEN PING LACSON
*PANGLAO MAYOR NILA MONTERO DOES NOT WANT TO BE INCLUDED IN THE
TAGBILARAN DAUIS DEVELOPMENT BODY TO GOVERN THE DEVELOMENT AND
DIRECTION OF THE TOWNS OF DAUIS AND PANGLAO
…………
*MGA ABOGADO NI LLYOD GONZAGA MIBUTYAG SA KORTI NGA MEDYO NAHADLOK
SILA SA KINABUHI NI LLYOD HUMAN KINI GISIGHIHAN UG PADALA UG MGA DEATH
TREATS
*GIPAMATUDAN SA NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT AUITHORITY NGA ANG
BOHOL USA SA MGA KUSOG NGA PAGUSWAG NGA LALAWIGAN SA PILIPINAS NGA
NAHIAPIL SA CENTRAL VISAYAS
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