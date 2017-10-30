TODAYS TOP NEWS MONDAY OCTOBER 30, 2017
Oct 30th, 2017 by headlines
*BOHOLANOS BADE GOODBYE TO THE DEPARTED BOHOLANO BISHOP DD DE DIOS PUEBLOS AFTER
HIS REMAINS WERE BROUGHT TO JAGNA LAST NIGHT IN ROUTE TO BUTUAN CITY WHERE HE WILL
BE LAID TO REST
*AN OFFICIAL OF THE DEPT OF ENERGY LEAKED THE INFORMATION THAT THE FUEL RESERVES IN
THE MINDANAO SEA IS NOT AS BIG AS IT IS PROJECTED AND REPORTED
*CAFE CALOY: NEAR THE HOUSE OF THE LATE PRESIDENT CARLOS GARCIA WILL BE
INAUGURATED TO HONOR THE 121ST BIRTH ANNIVERSARY ON SATURDAY THS WEEK
*DEPARTMENT OE ENERGY FEARS THE MALAMPAYA GAS EXPLORATION MIGHT GET AFFECTED
WITH THE WITHDRAWAL OF OF THE OFFICIAL VISIT TO KISS 102.3 BOHOL
………….
*GIAWHAG ANG PAGGAMIT NA SA ELECTRIC VEHICLES ARON PAGDAGINUT SA GAMIT SA GASOLINA
BISAN PA NGA ANG ELECTRIC VEHICLES MAOY NAKIT-AN NGA POSIBLI MAKA SULBAD GAMAY SA
MGA TRANSPORT STRIKES
*PADAYON ANG PAGTUKI SA PROPOSED BUDGET NGA P2 BILYONES ALANG SA SUNOD TUIG
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