*SUSPECTED GUNMAN WHO SHOT DEAD ATTY MIA MASCARINAS GREEN INSIDE HER CAR

WAS ARRESTED BY THE POLICE DURING A DRUG RAD CONDUCTED IN DAUIS TOWN

*TWO PROVL LAMWKERS, BOARD MEMBER TOMMY ABAPO AND ALEXIE TUTOR STOOD AT THE

SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ASKING FOR A FULL INVESTIGATION ON THE HIGH PRICES

OF FISH IN THE PROVINCE AS COMPARED TO OTHER PROVINCES

*UNUSED POWER GENERATOR AT THE CAPITOL QUESTIONED BY THE COMMISSION ON AUDIT

WILL BE USED AT THE NEW 4-STOREY ANNEX BUILDING TO BE COMPLETED BY FEB NEXT YEAR

*GUMIKAN SA GIPAABOT PA NGA PIRMA NI PRES. DIGONG DUTERTE, GIIMPLINAR GIHAPON NA SA COMMISSION ON ELECTION ANG PAGSUGOD SA ELECTION PERIOD KAGAHAPON G ADLAWA

*GITUKI SA CONGRESO GUMIKAN SA LAKANG NI REP. RENE RELAMPAGOS SA UNANG DISTRITO NGA DUGANAGN ANG MGA TAX EXEMPTION SA TAO NGA MOBYAHI SA ABROAD

*SUGDAN KARONG GABIIM ALAS OTSO ANG TAJBA SA ESTASYON DYRD UG SA KISSFM ANG

MATAG GABII NGA SANTOS NGA ROSARY NING TIBOOK NGA BULAN SA OKTUBRE ATOL NING

ROSARY MONTH

