TODAYS TOP NEWS MONDAY NOVEMBER 6, 2017
Nov 6th, 2017 by headlines
*THE FOUR VEHICLES STOLEN FROM LOCAL BUSINESSMEN BY THE SWINDLING SYNDICATE
COULD NOT BE FOUND STILL BY THE HIGHWAY PATROL WHILE SIX SUSPECTS WERE ALREADY
IDENTIFIED BY THE POLICE SO 19 VICTIMS WILL SHOW UP TO THE POLICE ONCE SUSPECTS
GET ARRESTED
*KISS 102,3FM TOPS SURVEY AMONG ALL RADIO LISTENERS
*GRAFT AND CORRUPTION IS WARNED BY THE GOVERNOR AFTER HE WAS FOUND OUT
THAT TONG COLLECTION IS DONE AND MEET FIRST THE MAYOR ONCE HE WILL DO THIS
……………
*GISAAD NI DPWH SEC. MARK VILLAR NGA PAGA DALION ANG MGA ROAD AND BRIDGE
PROJECTS ALL OVER BOHOL
*4 KA BOLANON ANG GIPASIDUNGAN ATOL SA CPG DAY, KANIADTONG SABADO DIDTO
SA BOHOL CULTURAL CENTER
*KAPOLISAN MISIKOP SA USA KA MAGPAPATIGAYON SA DAMPAS NGA DUNAY GIHUPTAN NA
RIVOLBER UG SHABU INGONG MAN SA MARIJUANA
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