*OPERATORS OF VANS, CARS AND BUSES IN BOHOL UNITE AS ONE AND SOUGHT AUDIENCE WITH GOV EDGAR CHATTO ASKING THE GOVERNOR TO BLOCK THE ENTRY OF A BIGTIME TRANSPORT GROUP BASED IN ILOILO

*POWER BARGE IN TAPAL UBAY FINALLY ENERGIZED AND CAN SUPPLY AND IS NOW READY TO OPERATE WHENEVER THERE WILL BE BLACKOUT HAPPENING IN THE PROVINCE

*DEPT OF ENERGY CHECKS THE REPORTED CARTEL OF PETROLEUM PRODUCTS BY TOP DISTRIBUTOR OF GASOLINE HERE OR YOU WILL NEVER PROGRESS

……………

*SA IKA UPAT NA KA HIGAYON, LAIN NA USAB NGA ASEAN MEETING ANG GIBUKSAN KAGAHAPON DIDTO SA LUNGSOD SA PANGLAO , 3,000 KA KAPOLISAN ANG ANIA SA BOHOL ALANG SA SEGURIDAD SA MGA TORISTS

*NAHUMAN UG BUHOS UG ASPHALTO NIADTONG SABADO ANG KINA TIBUK-AN NGA BAHIN SA RUNWAY SA BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT, KINI MATUD PA SA PROJECT MANAGER TASHIDA AOI KINSA MIPASALIG NGA MAHUMAN SA HUNYO SUNOD TUIG

*ADTO HU-SAYON SA SUGBO ANG KASO BATOK KANHI MAYOR REY NINO BONIEL KABAHIN SA PAG PATAY SA IYANG KAPIKAS SA KINABU

