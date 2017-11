*PANGLAO LGU SAYS THERE ARE NO VIOLATIONS COMMITTED IN THE CONSTRUCTION OF THE

12-STOREY HOTEL ALONG ALONA BEACH CALLED AS THE IVY WALL HOTEL AND RESORTS

*THE PUBLIC IS ASKED TO HELP MONITOR THE ACTIVITIES OF THE LEGAL FRONT OF THE

NEW PEOPLE ARMY

*A LADY COUNCILOR FROM JAGNA FACES FORMAL COMPLAINT FOR PIERCING THE EAR

OF HER FELLOW KAGAWAD DURING ONE OF THEIR SESSIONS AT THE JGAN TOWN HALL

*GIPAABOT NGA SUPPLY GIKAN SA POWER BARGE DIDTO SA TAPAL UBAY, GIKATAKDA NA

MAHUMAN NA GYUD SA DISYEMBRE NING TUIGA

*LAIN NA USAB NGA IKAPASIBGARBO SA BOHOL NGA MAG HOST SA LAING HUGNA SA ASEAN

MEETING SUGOD KARONG DOMINGO DIDTO SA LUNGSOD SA PANGLAO

*MEDYO MISAKA ANG LEVEL; SA CRIMINALIDAD DIDHI SA LALAWIGAN SA BOHOL

