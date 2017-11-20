TODAYS TOP NEWS MONDAY NOVEMBER 20, 2017
Nov 20th, 2017 by headlines
*PANGLAO LGU SAYS THERE ARE NO VIOLATIONS COMMITTED IN THE CONSTRUCTION OF THE
12-STOREY HOTEL ALONG ALONA BEACH CALLED AS THE IVY WALL HOTEL AND RESORTS
*THE PUBLIC IS ASKED TO HELP MONITOR THE ACTIVITIES OF THE LEGAL FRONT OF THE
NEW PEOPLE ARMY
*A LADY COUNCILOR FROM JAGNA FACES FORMAL COMPLAINT FOR PIERCING THE EAR
OF HER FELLOW KAGAWAD DURING ONE OF THEIR SESSIONS AT THE JGAN TOWN HALL
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*GIPAABOT NGA SUPPLY GIKAN SA POWER BARGE DIDTO SA TAPAL UBAY, GIKATAKDA NA
MAHUMAN NA GYUD SA DISYEMBRE NING TUIGA
*LAIN NA USAB NGA IKAPASIBGARBO SA BOHOL NGA MAG HOST SA LAING HUGNA SA ASEAN
MEETING SUGOD KARONG DOMINGO DIDTO SA LUNGSOD SA PANGLAO
*MEDYO MISAKA ANG LEVEL; SA CRIMINALIDAD DIDHI SA LALAWIGAN SA BOHOL
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