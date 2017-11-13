TODAYS TOP NEWS MONDAY NOVEMBER 13, 2017
Nov 13th, 2017 by headlines
*ESTAFA CHARGES WILL BE FILED AGAINST THE 8 IDENTIFIED BIGTIME SWINDLERS WHO
VICTIMIZED M,ORE THAN 25 BOHOLANOS OF GOODS WORTH ALMOST P4 MILLION
*REP RENE RELAMPAGOS WANTS THE CREATION OF MORE TRIAL COURTS IN BOHOL
AS INMATES CONTINUE TO CONGEST THE JAILS HERE AS MANY OF THEM ARE AWAITING
DECISION OF THE COURT OF THE CASES THEY ARE FACING
*WASTE FROM THE VARIOUS HOSPITALS WILL BE INVESTIGATED ON THEIR TOXIC
RISK OF THEIR DAILY WASTE DISPOSAL PROGRAM
……………
*GI CLEAR NA SA KASO NGA GRAFT AND CORRUPTION SI KANHI MAYOR MAY IMBOY
UBAN SA WALO KA OPISYAL UG USA KA CONTRACTOR. SA LUNGSOD SA LOAY
*SEGURADO NA NGA ANG MGA PANAW DIDTO SA BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL
AIRPORT MAGSUGO SA AGOSTO SUNOD TUIG
*DILI DIAY 6, PERO 12 KA ANDANA ANG DAKONG HOTEL NGA GITUKOD SA BAYBAYON SA
ALONA BEACH..SAMTANG ANG PANGLAO ISLAND CHAMBER OF COMMERCE MAOY
NANGUSOG NGA MASUSI ANG MGA PAPILES SA MAONG DAKONG HOTEL
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