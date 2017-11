*ESTAFA CHARGES WILL BE FILED AGAINST THE 8 IDENTIFIED BIGTIME SWINDLERS WHO

VICTIMIZED M,ORE THAN 25 BOHOLANOS OF GOODS WORTH ALMOST P4 MILLION

*REP RENE RELAMPAGOS WANTS THE CREATION OF MORE TRIAL COURTS IN BOHOL

AS INMATES CONTINUE TO CONGEST THE JAILS HERE AS MANY OF THEM ARE AWAITING

DECISION OF THE COURT OF THE CASES THEY ARE FACING

*WASTE FROM THE VARIOUS HOSPITALS WILL BE INVESTIGATED ON THEIR TOXIC

RISK OF THEIR DAILY WASTE DISPOSAL PROGRAM

*GI CLEAR NA SA KASO NGA GRAFT AND CORRUPTION SI KANHI MAYOR MAY IMBOY

UBAN SA WALO KA OPISYAL UG USA KA CONTRACTOR. SA LUNGSOD SA LOAY

*SEGURADO NA NGA ANG MGA PANAW DIDTO SA BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL

AIRPORT MAGSUGO SA AGOSTO SUNOD TUIG

*DILI DIAY 6, PERO 12 KA ANDANA ANG DAKONG HOTEL NGA GITUKOD SA BAYBAYON SA

ALONA BEACH..SAMTANG ANG PANGLAO ISLAND CHAMBER OF COMMERCE MAOY

NANGUSOG NGA MASUSI ANG MGA PAPILES SA MAONG DAKONG HOTEL

