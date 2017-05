*VICE GOV. BALITE TOGETHER WITH FORMER BOARD MEMBER YUL LOPEZ, DODONG VELOSO AND BVOY IMBOY GOT TEMPORARY RESTRAINING ORDER ON THEIR SUSPENSION ORDERS

*THE PROVINCIAL OF BOHOL BRACES FOR EFFECTS ON THE DECLARATION OF MARTIAL LAW IN MINDANAO WHICH BRINGS APPREHENSIONS IN SOME SECTORS

*REP. RENE RELAMPAGOS PASSED MAJOR BILLS IN CONGRESS THAT WILL ENHANCE FURTHER THE TOURISM INDUSTRY IN THE COUNTRY, INCLUDING IN BOHOL

……………..

*GIPAKLARO NI PNP PROVL DIRECTOR FELIPE NATIVIDAD NGA ANG 13 KA MGA MISSIONARIES NASUSI NA NGA TINOOD ANG ILANG KATUYUAN SA BOHOL ARON PAG-AWHAG SA MGA MUSLIM NGA MAG-AMPO DIHA SA ILANG MGA MOSQUE

*PABOR PAG-AYO ANG DUHA KA CONGRESISTA SA BOHOL, ARTHUR YAP UG ARIS AUMENTADO SA PAGDIKLARAR UG MARTIAL LAW DIDTO SA MINDANAO NI PRES DUTERTE

*PADAYON NGA MAGBINANTAYON ANG MGA BOL-ANON BISAN NGA WALAY DIREKTA NGA HULGA SA KALINAW DINHI — MAO ANG BAG-ONG PANAWAGAN NI GOV. EDGAR CHATTO

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics