*A STRONG IN MAGNITUDE 5.6 EARTHQUAKE HITS BOHOL BUT NOT MUCH WAS FELT AS THE ORIGIN OF THE QUAKE WAS DEEP DOWN UNDERGROUND ABOUT 551 KILOMETERS DEEP

*REP. RENE RELAMPAGOS, VICE GOV DIONING BALITE AND REP. ART YAP ARE THE NAMES SO FAR THAT FLOAT TO BE INTERESTED TO RUN FOR GOVERNOR IN THE 2019 LOCAL ELECTIONS

*CABINET SEC. JUN EVASCO SHOCKED ON THE P1.3 TRILLION PES0S UNSPENT BY THE GOVT DURING THE TERM OF PRES. NOYNOY AQUINO

……………..

*TISTIGOS MIBUTYAG SA MGA TAO KINSA MISULSUL SA PAGPAGAWAS UG MGA PAMAHAYAG KABAHIN SA NADAWAT NGA P1 MILLION NGA CASH REWARD ARON LANG PAGDAOT SA KAGAMHANANG PROBINSYAL

*MIPASALIG ANG ARMADONG KUSOG SA NASUD NGA DILI GYUD MUKOMPYANSA ANG MILITAR SA PAGBANTAY SA BOHOL KAY BASIN MUBALIK ANG ABU SAYYAF SA BOHOL ARON PAGPANIMALOS

*REP. RENE RELAMPAGOS GUSTO NYA NGA DALI RA UNYA ANG PAGKUHA UG MGA DOKUMENTO GIKAN SA KAGAMHANAN APIL NA ANG OPERATION TULI

