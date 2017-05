*PROVL LAWMAKERS CALL FOR A PROBE ON THE ATTEMPT TO DECEIVE THE TRUTH REGARDING THE GIVING OF CASH REWARD ON INFORMATION LEADING TO THE ARREST OF THE REMAINING ABU SAYYAF

*NEW BOHOL AIRPORT, THE MODERN AIRPORT IN PANGLAO IS FAST IN ITS CONSTRUCTION AS JAPANESE CONTRACTORS WANT THE BOHOL AIRPORT COMPLETED 13 MONTHS FROM NOW OR JUNE NEXT YEAR

*PENANCE IS THE MESSAGE DURING THE OBSERVANCE OF THE 100TH YEAR ANNIVERSARY OF THE FATIMA LAST SATURDAY

*SI ABU ASIS UG ABU UBAYDA, ANG DUHA NGA NAGPABILING BUHI NGA ABU SAYYAF NAGLISOD NA SA PAGPABILING BUHI SAMTANG PADAYON ANG TROPA SA KAGAMHANAN, ARMY UG POLICE PAGPANGITA KANILA NGA KATAPUSANG NAKIT-AN DIDTO SA PANGGANGAN, CALAPE

*NAALARMA SI CONG. RENE RELAMPAGOS KABAHIN SA PAGKAKUSOG SA PADAYONG PAGSAKA SA KASO UG AIDS UG H.I.V

*ILUSAD SA KANHI GOBERNADOR ERICO AUMENTADO ANG IYANG UNA UG BAG-ONG LIBRO KARONG HUWEBES

