TODAYS TOP NEWS MONDAY MARCH 13, 2017
Mar 13th, 2017 by headlines
*LYNDON GONZAGA AND 2 SUSPECTS IN THE BRUTAL KILLING OF ATTY MIA MASCARINAS GREEN ARE STILL ON THE LOOSE AS NO WARRANT OF ARREST HAS BEEN ISSUED BY THE COURT
*REP. RENE RELAMPAGOS, REP. ART YAP AND REP. ARIS AUMENTADO EXPLAIN WHY THEY
VOTED IN FAVOR FOR THE REIMPOSITION OF DEATH PENALTY ON CASES INVOLVED IN DRUGS
*BOHOLS ECONOMY CONTINUES TO BOOM AS RECORDS WOULD SHOW THAT DEPOSITIES IN
VAROUS BANKS DOUBLE DURING THE LAST 4 YRS. ACCORDING TO BANKER DEO BUTAWAN
………….
*GIPAKLARO SA PHIL NATL POLICE ANG MGA PARAMETERS NGA PAGASUNDON SA PAGHIMO
UG MGA DRUG OPERATIONS
*MGA FOREIGN INVESTORS ANG GIPANAWAGAN SA TIBOOK KALIBUTAN SA PAGSULOD
SA NEGOSYO SA TELCOS, MGA MANAKAYANAN, UG POWER ARON MUUGMAD PADAYON ANG
PILIPINAS
*DUGANG TRABAHO SA MGA KABABABAINAN, ANG GIAWHAG NI REP. RELAMPAGOS SAMTANG
PAGPANANUM UG GUSO KUSOG NGA GIPANAWAGAN NI REP. ARIS AUMNENTADO
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