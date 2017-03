*LYNDON GONZAGA AND 2 SUSPECTS IN THE BRUTAL KILLING OF ATTY MIA MASCARINAS GREEN ARE STILL ON THE LOOSE AS NO WARRANT OF ARREST HAS BEEN ISSUED BY THE COURT

*REP. RENE RELAMPAGOS, REP. ART YAP AND REP. ARIS AUMENTADO EXPLAIN WHY THEY

VOTED IN FAVOR FOR THE REIMPOSITION OF DEATH PENALTY ON CASES INVOLVED IN DRUGS

*BOHOLS ECONOMY CONTINUES TO BOOM AS RECORDS WOULD SHOW THAT DEPOSITIES IN

VAROUS BANKS DOUBLE DURING THE LAST 4 YRS. ACCORDING TO BANKER DEO BUTAWAN

*GIPAKLARO SA PHIL NATL POLICE ANG MGA PARAMETERS NGA PAGASUNDON SA PAGHIMO

UG MGA DRUG OPERATIONS

*MGA FOREIGN INVESTORS ANG GIPANAWAGAN SA TIBOOK KALIBUTAN SA PAGSULOD

SA NEGOSYO SA TELCOS, MGA MANAKAYANAN, UG POWER ARON MUUGMAD PADAYON ANG

PILIPINAS

*DUGANG TRABAHO SA MGA KABABABAINAN, ANG GIAWHAG NI REP. RELAMPAGOS SAMTANG

PAGPANANUM UG GUSO KUSOG NGA GIPANAWAGAN NI REP. ARIS AUMNENTADO

