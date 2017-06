*330,000 STUDENTS WILL TROOP BACK TO PUBLIC SCHOOLS TODAY AS CLASSES WILL OPEN WHILE PRIVATE SCHOOLS OPEN ON JUNE 13 YET’ TRAFFIC IS EXPECTED IN MOST PARTS OF THE CITY TODAY

*THERE IS NO THREAT OF TERRORISTS IN BOHOL DESPITE THE EVENTS IN MARAWI BUT MILITARY HERE MONITORS IF THERE ARE EVACUEES FROM MARAWI ARRIVING IN BOHOL COASTAL TOWNS

*PNP GENERAL BATO IS ASKED TO ISSUE MARCHING ORDERS FOR THE IMMEDIATE ARREST OF THE MURDERERS OF ATTY MIA MASCARINAS GREEN

*GISIRAD-AN NA ANG OPEN DUMPSITE SA DAMPAS SAMTANG ANDAM NA KINI NGA I-REHAB SUBAY SA PATAKARAN SA DENR

*DILI TINUOD ANG MGA TAHO NGA SI POLICE SUPT. CRISTINA NUBLEZA UG SI REENOR LU GUNGU NAKAGAWAS NA SA BILANGGOAN SA CAMP CRAME, ILANG ARRAIGNMENT DINHI SA BOHOL GIUKTABA SA SUNOD BULAN

*GIPANGAYO NI BOARD MEMBER BALITE NGA IMBISTIGARON GYUD KUNG NGANO NAKASULOD PAGSUWAY ANG ABU SAYYAF DINHI SA BOHOL BISAN PA SA GIPASIGARBO NGA PUROK POWER DIIN MAO UNTA ANNG MISANTA SA PAGSUD SA MAONG MGA KALIHUKAN

