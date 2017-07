*POLICE AND CIDG CONFIRM THAT THE BODY FOUND IN CEBU NEGROS SEAWATERS IS NOT THAT OF MAYOR GISELA BONIEL BUT THAT OF A 64 YEAR OLD LAURETA CABUG OF NEGROS

*CASE VS LLOYD GONZAGA AS PRIME SUSPECT IN THE KILLING OF ATTY MIA MASCARINAS WILL FINALLY PROGRESS WITH HIS ARREST IN DAVAO

*MAYOR BABA YAP WANTS TAGBILARANONS TO BE PROUD OF CITY’S PROGRESS AS CITY TURNS 51 YEARS LAST SATURDAY

*SEGURADO NGA MAHUMAN ANG BAGONG BOHOL AIRPORT SA PANGLAO SA HUNYO SUNOD TUIG MATUD PA NI NEDA CHIEF ERNIE PERNIA

*POSIBLI ANG PAGBALIK SA NEW PEOPLES ARMY DINHI SA BOHOL AGI UG SUPORTA SA ILANG LEADER NGA TAGA LUNGSOD SA BILAR NGA SI DOMINGO COMPAC

*GIDAYEG ANG BOHOL GUMIKAN SA MALAMPUSON SA PAG ABOG SA MGA ABU SAYAFF GAWAS SA BOHOL

