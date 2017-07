*POWER BARGE WILL MOVE FROM GENERAL SANTOS CITY TO BOHOL ON WEDNESDAY WHILE MOORING FACILITIES IN CORTES HAS A LOT OF THINGS TO REPAIR

*BALIKBAYANS FROM OTHER PROVINCES AND COUNTRIES ABROAD WHO ARE HERE FOR THE SANDUGO WILL BE EXTENDED VIP RECEPTION ON SATURDAY THIS WEEK

*REP. ART YAP WHO IS NOW CLOSE TO PRES. DUTERTE FAVORS THE EXTENSION OF MARTIAL LAW IN MINDANAO

…………….

*GIKORONAHAN ISIP MISS BOHOL 2017 SI PAULINE AMELINCKX NGA NAGREPRESENTAR SA LUNGSOD SA TUBIGON

*MGA OUTSTANDING NGA BOL-ANON MIDAWAT SA ILANG BOHOL DAY AWARD ATOL SA KASAULOGAN SA 163RD BOHOL DAY

*I-IMPLIMENTAR ANG SMOKING BAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN

