TODAY’S TOP NEWS MONDAY, JULY 24, 2017
Jul 24th, 2017 by headlines
*POWER BARGE WILL MOVE FROM GENERAL SANTOS CITY TO BOHOL ON WEDNESDAY WHILE MOORING FACILITIES IN CORTES HAS A LOT OF THINGS TO REPAIR
*BALIKBAYANS FROM OTHER PROVINCES AND COUNTRIES ABROAD WHO ARE HERE FOR THE SANDUGO WILL BE EXTENDED VIP RECEPTION ON SATURDAY THIS WEEK
*REP. ART YAP WHO IS NOW CLOSE TO PRES. DUTERTE FAVORS THE EXTENSION OF MARTIAL LAW IN MINDANAO
…………….
*GIKORONAHAN ISIP MISS BOHOL 2017 SI PAULINE AMELINCKX NGA NAGREPRESENTAR SA LUNGSOD SA TUBIGON
*MGA OUTSTANDING NGA BOL-ANON MIDAWAT SA ILANG BOHOL DAY AWARD ATOL SA KASAULOGAN SA 163RD BOHOL DAY
*I-IMPLIMENTAR ANG SMOKING BAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics