*ALL 47 TOWNS OF BOHOL ARE NOW BACK WITH ELECTRICITY WHILE OVERALL POWER FROM CEBU-LEYTE TOTALS TO 35 MEGA GIVING A TOTAL POWER AVAILABLE FOR TODAY AT 55.5 MEGAWATTS

*BOHOL IS NOW DECLARED UNDER A STATE OF CALAMITY DUE TO THE EFFECTS OF THE POWER SHORTAGE AFFECTING BOHOLS TRADE AND COMMERCE ESPECIALLY THE TOURISM INDUSTRY

*REGIONAL PNP DIRECTOR TALINO IS LEAVING HIS POST FROM CEBU WHILE GOV. EDGAR CHATTO COMMENDS HIS PERFORMANCE AS A TRUE FRIEND OF BOHOL

*MGA GAGMAYONG NGA TINUGDAN SA KURYINTI ANG KINAHANGLAN STUDYUHAN ARON PAGAUGMARON DINHI SA BOHOL MATUD PA NI CONG. ARIS AUMENTADO

*MI KABAT UG P300,000 KANTIDAD SA SHABU ANG NASAKMIT SA PADAYON NGA MGA BUY BUST OPERATION SA KAPOLISAN DINHI SA SYUDAD SA TAGBILARAN

*NAGSUGWAK NA ANG BYAHI SA TAG-SUGBU (22 KA PANAW MATAG ADLAW) SA FASTCRAFT, TIMA-ILHAN NGA PADAYON ANG MGA TERORISTA PAG-ANHI SA BOHOL

