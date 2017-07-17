TODAY’S TOP NEWS MONDAY JULY 17, 2017
Jul 17th, 2017 by headlines
*ALL 47 TOWNS OF BOHOL ARE NOW BACK WITH ELECTRICITY WHILE OVERALL POWER FROM CEBU-LEYTE TOTALS TO 35 MEGA GIVING A TOTAL POWER AVAILABLE FOR TODAY AT 55.5 MEGAWATTS
*BOHOL IS NOW DECLARED UNDER A STATE OF CALAMITY DUE TO THE EFFECTS OF THE POWER SHORTAGE AFFECTING BOHOLS TRADE AND COMMERCE ESPECIALLY THE TOURISM INDUSTRY
*REGIONAL PNP DIRECTOR TALINO IS LEAVING HIS POST FROM CEBU WHILE GOV. EDGAR CHATTO COMMENDS HIS PERFORMANCE AS A TRUE FRIEND OF BOHOL
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*MGA GAGMAYONG NGA TINUGDAN SA KURYINTI ANG KINAHANGLAN STUDYUHAN ARON PAGAUGMARON DINHI SA BOHOL MATUD PA NI CONG. ARIS AUMENTADO
*MI KABAT UG P300,000 KANTIDAD SA SHABU ANG NASAKMIT SA PADAYON NGA MGA BUY BUST OPERATION SA KAPOLISAN DINHI SA SYUDAD SA TAGBILARAN
*NAGSUGWAK NA ANG BYAHI SA TAG-SUGBU (22 KA PANAW MATAG ADLAW) SA FASTCRAFT, TIMA-ILHAN NGA PADAYON ANG MGA TERORISTA PAG-ANHI SA BOHOL
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naay sayup ani nga linya
*NAGSUGWAK NA ANG BYAHI SA TAG-SUGBU (22 KA PANAW MATAG ADLAW) SA FASTCRAFT, TIMA-ILHAN NGA PADAYON ANG MGA TERORISTA PAG-ANHI SA BOHOL
turista man tale dili terorista.