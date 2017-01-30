TODAYS TOP NEWS MONDAY JANUARY 30, 2017
Jan 30th, 2017 by headlines
*THE SANITARY LANDFILL IN ALBUR IS SET TO OPERATE STARTING TOMORROW
BUT MIGHT BE BLOCKED BY A LEGAL QUERY FROM THE ALBUR LGU DUE TO LACK
OF DOCUMENTS; 16 TOWNS AND TAGB CITY WORRIED ON WHERE THEY CAN
FINALLY DUMP THEIR GARBAGE AT THE SAID LANDLFILL
*WOMEN IN BOHOL ARE WARNED ON CHILD PHORNOGRAPH IN CYBERSPACE EVEN
WITH THE ARREST OF THE 23 YEAR OLD FILIPINA WHO IS BEHIND THE OPERATIONS
*CABINET SEC. JUN EVASCO CONFIRMS AND SUPPORTS THE MOVE TO PROVIDE
FREE IRRIGATION SYSTEM TO THE FARMERS IN BOHOL IN A BID TO IMPROVE THE
AGRICULTURAL PRODUCTION HERE
………..
*KAPITOLYO MI DIKLARAR NGA NAKADAWAT NA UG DILI MUMINOS P115 MILYONES
ISIP KITA SA JOINT VENTURE SA SUGA UG TUBIG SA SALCON
*KASO NGA LIBEL BATOK SA PHIL DAILY INQUIRER UG SA BLOCKTIMER NGA SI
NESTOR DAAROL KABAHIN SA PAGTAHO UG TREASURE HUNTING SA SIMBAHAN
SA ALBUR ANG GIDISMISS SA PISKALIYA
*MALAMPUSON ANG GIHIMONG SINULTIAY TALI SA GRP UG NDF DIDTO SA
ROME ITALY SA MIAGING SEMINANA, KINI SUMA PA KANG REP. RENE
RELAMPAGOS
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