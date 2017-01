*THE SANITARY LANDFILL IN ALBUR IS SET TO OPERATE STARTING TOMORROW

BUT MIGHT BE BLOCKED BY A LEGAL QUERY FROM THE ALBUR LGU DUE TO LACK

OF DOCUMENTS; 16 TOWNS AND TAGB CITY WORRIED ON WHERE THEY CAN

FINALLY DUMP THEIR GARBAGE AT THE SAID LANDLFILL

*WOMEN IN BOHOL ARE WARNED ON CHILD PHORNOGRAPH IN CYBERSPACE EVEN

WITH THE ARREST OF THE 23 YEAR OLD FILIPINA WHO IS BEHIND THE OPERATIONS

*CABINET SEC. JUN EVASCO CONFIRMS AND SUPPORTS THE MOVE TO PROVIDE

FREE IRRIGATION SYSTEM TO THE FARMERS IN BOHOL IN A BID TO IMPROVE THE

AGRICULTURAL PRODUCTION HERE

………..

*KAPITOLYO MI DIKLARAR NGA NAKADAWAT NA UG DILI MUMINOS P115 MILYONES

ISIP KITA SA JOINT VENTURE SA SUGA UG TUBIG SA SALCON

*KASO NGA LIBEL BATOK SA PHIL DAILY INQUIRER UG SA BLOCKTIMER NGA SI

NESTOR DAAROL KABAHIN SA PAGTAHO UG TREASURE HUNTING SA SIMBAHAN

SA ALBUR ANG GIDISMISS SA PISKALIYA

*MALAMPUSON ANG GIHIMONG SINULTIAY TALI SA GRP UG NDF DIDTO SA

ROME ITALY SA MIAGING SEMINANA, KINI SUMA PA KANG REP. RENE

RELAMPAGOS

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics